Medvedyevin sildiyi status ilə bağlı YENİ QALMAQAL: Mən yazmamışam, hakerlərin işidir...

Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedyev Rusiyanın müttəfiqlərini təhdid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vkontakte hesabında paylaşdığı təhdid mesajında o bildirib ki, Rusiya Ukraynanı ələ keçirəmdən sonra da sərhədlərinin bərpası davam edəcək.

Medvedyev Gürcüstanın indiki sərhədləri daxilində Rusiya imperiyasının mövcud olduğunu, Qazaxıstanın isə süni dövlət kimi qurularaq ərazisində ilk dəfə rusların məskunlaşdığını qeyd edib.

Amma dünya mediasında sürətlə yayılan bu açıqlamadan sonra Medvedyev statusunu silib. Daha sonra Medvedevə yaxın dairələrdən məsələ ilə bağlı edilən açıqlamaya görə, sədr müavinin hesabı hakerlər tərəfindən sındırılaraq belə bir ajortaj yaradan status paylaşılıb. Hazırda araşdırmalar aparılır.

