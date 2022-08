Pakistanda ötən gün radardan itən helikopterin qəzaya uğradığı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı ordunun 6 nümayəndəsi həlak olub. Onların arasında general-leytenant Sarfaraz Ali də var. Məlumata görə, hərbçilər Bəlucistan əyalətindəki sel səbəbilə başlayan yardım fəaliyyətini yoxlamaq üçün əraziyə gedib. Onlar geri qayıdarkən helikopter radardan itib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

