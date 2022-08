Yeni Zelandiya parlamentinin üzvlərinə “TikTok”dan istifadə qadağan edilib.

Metbuat.az "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, deputatlara Çin hökumətinin “TikTok” vasitəsilə siyasətçilərin məlumatlarını əldə etmələri barədə xəbərdarlıq edilib.

Belə ki, Yeni Zelandiya hökuməti “TikTok” sahiblərinin Çin rəhbərliyi ilə əlaqəsi olduğunu düşünürlər.

