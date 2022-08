Səhnə aldığı əyləncə mərkəzindəki içkini bəyənmədiyi üçün ofisiantın üzərinə tökən türkiyəli müğənni Demet Akalına qarşı sərt etirazlar səslənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada tanınmış sənətçinin davranışı tənqid olunub. Qeyd edək ki, müğənni ofisianta “Mənə alma suyu vermisən” deyərək içkinin onun üzərinə töküb.

Etirazlardan sonra sənətçi “Formula1” yarışlarındakı içki tökmək ənənəsinin fotosunu paylaşaraq “İlk səhnədə görüşərik” yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.