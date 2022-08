Pakistanda iyulun ortalarından bu yana davam edən musson yağışları və daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı son 24 saat ərzində 28 nəfər təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da, ölkədə təbii fəlakət qurbanlarının ümumi sayı 400-ə yaxınlaşıb.

Ölkədə 8,6 min yaşayış və inzibati bina dağılıb, minlərlə insan evsiz qalıb. Sel 50 körpünü dağıdıb, 650 km avtomobil yolu su altında qalıb.

