Küveyt parlamenti rəsmi olaraq buraxıldı.

Metbuat.az “KUNA” dövlət informasiya agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Küveytin vəliəhdi şahzadə Мəşəl əl-Əhməd əl-Caber əs-Sabah parlamenti növbədənkənar seçkilər keçirməyə çağırıb.

