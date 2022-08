İnternet bankçılıq xidmətləri ilə köçürmələr artıb

2022-ci ilin birinci yarımili әrzindә bank müştәrilәrinin cari hesablarından aparılan köçürmәlәrin ümumi sayı 111.7 mln. әdәd, hәcmi isә 151.1 mlrd. manat tәşkil edib.

Metbuat.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, aparılan köçürmәlәrin say üzrә 79%-i (88.5 mln. әdәd), hәcm üzrә isә 77%-i (116 mlrd. manat) mәhz rәqәmsal bankçılıq vasitәsilә reallaşdırılıb. 2022-ci ilin 6 ayı әrzindә internet bankçılıq xidmәtlәri vasitәsilә aparılan müştәri köçürmәlәrinin hәcmi ötәn ilin analoji dövrü ilә müqayisәdә 65% artaraq 97.3 mlrd. manat olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.