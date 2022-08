2022-ci ildə Azərbaycanda ÜDM-nin real artımı 3,4 faiz olmaqla nominal ifadədə 115,4 milyard manat təşkil edəcək.

Metbuat.az bu barədə Maliyyə Nazirliyinin hesabatına istinadən məlumat verir.

Eyni zamanda, qeyri-neft sektoru üzrə ümumi daxili məhsulun 65,7 milyard manata qədər (5,5 faiz) artacağı

proqnozlaşdırılır.

Bundan başqa. ölkədə ilin sonunadək ölkədə orta illik inflyasiyanın 12,5 faiz səviyyəsində olması gözlənilir.

