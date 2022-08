"Beynəlxalq ictimaiyyət Qarabağın minalardan təmizlənməsində Azərbaycanı dəstəkləməlidir" Metyu Brayza

Beynəlxalq ictimaiyyət Qarabağın minalardan təmizlənməsində Azərbaycanı dəstəkləməlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Trend-ə ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Metyu Brayza deyib.

O, minaların təmizlənməsi məsələsində sürətli irəliləyişin vacibliyini vurğulayıb.

"Mümkün olduğu qədər irəliləmək lazımdır, çünki minalar insanların həyatına təhlükə törədir, eləcə də azad edilmiş ərazilərin bərpası üçün lazım olan investisyalar üçün maneə yaradır. Minaların təmizlənməsi azərbaycanlıların öz doğma yurdlarına qayıtmasına və torpaqların reinteqrasiyasına imkanlar yaradacaq", - deyə o bildirib.

Sabiq səfir minaların partlaması nəticəsində və ümumiyyətlə, 30 il davam etmiş münaqişədə həlak olanlarla bağlı təəssüfünü bildirib.

"Hərbi mərhələ geridə qalıb və biz hamımız artıq bütün diqqətimizi minaların təmizlənməsinə, bərpa işlərinə və yekunda sülh müqaviləsinin imzalanmasına yönəldə bilərik", - M.Brayza deyib.

