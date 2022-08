Tanınmış aparıcı İTV-dən ayrıldı - FOTO

Teleaparıcı Jalə Həsənli İctimai TV-dən ayrıldıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, sosial media hesabında məlumat yayıb:

“Hörmətli dostlar, bir müddətdir ki, İctimai Televiziya ilə yollarımız ayrılıb! İctimai TV-nin mənim həyatımda çox fərqli bir yeri oldu. Tv fəaliyyətimdə unuda bilməyəcəyim iki hadisə məhz bu kanalda yaşandı. İllərdir arzusunda olduğumuz qələbə xəbərinin ilk sədasını bu kanal vasitəsi ilə tamaşaçılarımıza çatdırdım. Bu xəbər mənə bir anın içində minlərlə sevgi, hörmət qazandırdı. O xəbərdən 2 il keçsə də, hələ də məni görəndə qələbə xəbərini xatırlayıb, gözləri dolan insanlar görürəm. Var olun. İctimai TV-nin mənə qazandırdığı növbəti uğur “Azərbaycan Gəncləri Gününün 25 illiyinə həsr olunmuş Gənclər Forum”unda tədbirin moderatoru olmaq idi. 3-4 saat davam edən tədbirdə Prezident İlham Əliyevin qarşısında çıxış etmək çox məsuliyyətli və şərəfli idi. Mənəvi cəhətdən ən ağır efirim isə Gəncə terroru zamanı oldu. Gecə yarısından səhərə qədər canlı efirdə oldum. Suflyorsuz, hazır mətnsiz... 5-6 saat gördüyüm dəhşətləri şərh etməli oldum. Hər şey üçün təşəkkürlər, İTV”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.