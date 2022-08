Ukraynanın Odessa limanından yola düşən taxıl ilə dolu gəmi yerli vaxtla təxminən saat 21:00-da İstanbulda Bosfor boğazına çatacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Birgə Koordinasiya Mərkəzinin üzvləri tərəfindən gəminin yoxlanılmasına sabah səhər saatlarında başlanacaq.

Qeyd edək ki, Ukraynadan taxıl daşıyan ilk gəmi dünən yola düşüb.

