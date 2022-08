“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin strukturu təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, struktur aşağıdakı qaydada təsdiqlənib.

1. Departamentlər.

2. Direktorluq.

3. Şöbələr.

4. Bölmələr.

