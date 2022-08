Çində yemək bişirərək videolar çəkən qızın davranışları etiraz yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qız, böyük ağ köpəkbalığı olduğu iddia etdiyi nəhəng canlını kəsərək, qızardıb. Ardınca qız onu yeyib. Qız ağ köpəkbalığının nə qədər böyük olduğunu nümayiş etdirmək üçün nəhəng canlı ilə foto da çəkib. Videonun yayılmasından sonra polislər hərəkətə keçib. Qız nəsli kəsilməkdə olan ağ köpəkbalığını kəsdiyi üçün axtarılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.