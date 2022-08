Bu il Azərbaycanda nə qədər qız övladı doğulub? - RƏSMİ

Bu ilin yanvar-mart ayları ərzində Azərbaycanda 29179 körpə doğulub.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-ın soruğusuna cavab olaraq bildirildi ki, bu rəqəm Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən qeydə alınıb.

Qeyd olunub ki, əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici 11,8 təşkil edib. Doğulanlar arasında cins nisbəti oğlanlarda 53,1 faiz, qızlarda isə 46,9 faiz olub.

Körpələrdən 902-si əkiz, 42-si isə üçəm doğulanlardır.



Gülər Seymurqızı

