Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə minimum tələbi ödəyən şəhid ailəsi üzvlərinin vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri açıqlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, 30 iyul -2 avqust tarixlərində keçirilmiş vakansiya seçiminin nəticələri namizədlərin şəxsi səhifələrinə artıq göndərilib.

