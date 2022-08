Rusiya ordusu Ukraynanın Lvov vilayətində hərbi bazanı bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, hərbi bazada Polşadan gətirilən silahlar olub. Məlumata görə, silahların toplandığı baza yaşayış məntəqəsinə yaxın ərazidə yerləşib. Hərbi baza yüksək dəqiqliyə malik raketlə hədəfə alınıb.Hərbi əməliyyatlar nəticəsində 50-dən çox hərbçi həlak olub.

