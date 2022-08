Energetika Nazirliyinin işçilərinin say həddi artırılıb

Prezident İlham Əliyev “Energetika Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi" və “Sənaye və Energetika Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun və aparatın işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi barədə” 15 may 2006-cı il tarixli fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” 11 aprel 2014-cü il tarixli fərmanında dəyişiklik edib.

Mebuat.az xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən, Energetika Nazirliyinin işçilərinin say həddi 180-dən 200-ə, o cümlədən nazirliyin aparatı üzrə 140-dan 160-a çatdırılıb.

