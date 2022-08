Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu rusiyalı həmkarı Serqey Lavrovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri özünün “Twitter” hesabında məlumat verib.

Nazirin sözlərinə görə, görüş Kamboca səfəri çərçivəsində baş tutub.

M.Çavuşoğlu bildirib ki, tərəflər Ukrayna taxılının təhlükəsiz daşınması və regional inkişaf məsələlərini müzakirə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.