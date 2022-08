Xırdalanda güclü partlayış BAŞ VERDİ - VİDEO/YENİLƏNİB

Xırdalanda Heydər parkı adlanan ərazidə yaşayış binasında partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, qaz sızması nəticəsində baş verən partlayış binanın 3-cü mərtəbəsində qeydə alınıb.

Ətrafda olan maşınlara ziyan dəyib, dağıntılar var.

Xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.

21:45

Xırdalanda güclü partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaşayış binasında qaz sızma nəticəsində partlayış baş verib. Hazırda hadisənin baş vermə səbələri araşdırlır.

Ətraflı məlumat veriləcək.

