"Qarabağ"ın qolu VAR-dan sonra ləğv olundu

"Qarabağ"ın Bakıda Macarıstan "Ferentsvaroş"una qarşı keçirdiyi UEFA Çempionlar Liqasının ilk oyununda vurduğu qol ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk hissəsnin əsas vaxtına əlavə olunmuş 3-cü dəqiqədə İbrahima Vadji 2-ci topu qonaqların qapısından keçirib.



Lakin VAR sisteminin müdaxiləsindən sonra qol qeydə alınmayıb. Buna səbəb məhsudar ötürməni verən Marko Veşoviçin topu qəbul ofsaydda olması səbəb olub.



Qeyd edək ki, ofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda oynanılan və isveçli FIFA referisi Andreas Ekberqin idarə etdiyi görüş 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.

