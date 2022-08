Çerçesov oyundan sonra Qurban Qurbanova görün nə dedi - AÇIQLAMA

UEFA Çempionlar Liqasında baş tutan “Qarabağ” - “Ferensvaroş” oyunundan sonra Macarıstan klubunun baş məşqçisi Stanislav Çerçesovla ağdamlıların çalışdırıcısı Qurban Qurbanov arasında kiçik dialoq yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmadan sonra keçirilən mətbuat konfransında Qurban Qurbanov həmin anlar barədə danışıb:

“Çerçesov mənə dedi ki, Kvabena Ovusu epizodların birində topu bizə qaytarmalı olduğu halda qapıya vurdu. Ona bildirdim ki, narahat olmasın qol olsaydı, biz də qol buraxardıq. Beləcə məsələ həll oldu”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.