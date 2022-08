"Qisas" əməliyyatında azad olunan ərazilərin əhəmiyyəti nədir? - Ekspert AÇIQLADI

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Ordusu bölmələrinin keçirdiyi “Qisas” cavab əməliyyatı nəticəsində Qırxqız yüksəkliyi, həmçinin Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin Qarabağ silsiləsi boyu Sarıbaba və bir sıra digər əhəmiyyətli hakim yüksəkliklər nəzarətə götürüb. Hazırda bölmələrimiz tərəfindən əlverişli hədlərdə yeni mövqelərin qurulması və təminat yollarının çəkilməsi üzrə mühəndis işləri görülür.

Hazırda isə Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi “Qisas” əməliyyatından sonra Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində, o cümlədən dövlət sərhədində nisbi sakitlikdir.



Bəs bu azad olunan bu ərazilərin əhəmiyyəti nədir?

Metbuat.az-a açıqlama verən hərbi ekspert Ədalət Verdiyev bildirdi ki, bu ərazilər Laçın rayonuna və Laçın dəhlizinə nəzarətin gücləndirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir:

"Azad olunan Sarıbaba, Qırxqız yüksəkliyi və ətrafında yerləşən ərazilər Azərbaycanın Laçın rayonuna və Laçın dəhlizinə nəzarəti gücləndirir. Bu ərazilərin azad olunması yaxın perspektivdə erməni silahlılarının Qarabağda Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində olan ərazilərdən çıxarılmasında önəmli rol oynayacaq. Digər tərəfdən isə gələcəkdə Xankəndinə qarşı müəyyən əməliyyatların keçirilməsi üçün bu yükəkliklər əhəmiyyət daşıyacaq. Təbii ki, əgər Ermənistan tərəfi üzərinə götürdüyü öhdəliyi, o cümlədən erməni silahlılarının ərazidən çıxarılmasını yerinə yetirməzsə", - deyə ekspert vurğulayıb.

Qeyd edək ki, dünən Azərbaycan Ordusu “Qisas” əməliyyatı keçirib. Rusiya Federasiyası sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri 10 noyabr 2020-ci il tarixli Bəyanatın müddəalarını kobud surətdə pozaraq avqustun 3-də Azərbaycan Ordusunun bölmələrinə qarşı terror-təxribat əməli törədib. Terror-təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuz əsgər Kazımov Anar Rüstəm oğlu şəhid olub. Bundan əlavə, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin ünsürləri Kəlbəcər və Laçın rayonlarının ərazisini əhatə edən dağ silsiləsində yerləşən Qırxqız yüksəkliyini ələ keçirmək və orada yeni döyüş mövqelərini qurmağa cəhd göstərib.

