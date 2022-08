İsveçin paytaxtı Stokholomda PKK/YPG tərəfdarları aksiya keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, parlament binasının qarşısında keçirilən aksiya zamanı Türkiyə əleyhinə şüarlar səsləndirilib. Aksiya iştirakçıları terrorçuların şəkillərini nümayiş etdirərək, onlara dəstək olub.

Qeyd edək ki, Türkiyə İsveçin NATO-ya üzv olmasına razılıq vermək üçün tələblər irəli sürüb. Tələblər arasında İsveçin terrorçulara verdiyi dəstəyi dayandırması da var.

