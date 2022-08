22 ildir çimməyən adam müayinə edildi: Həkimlər heyrətə gəldi - FOTOLAR

Hindistanda yaşayan Dharamdev Rama adlı sakin qəribə həyat tərzi ilə diqqət çəkir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 40 yaşlı sakin 22 ildir çimmir. Məlumata görə, hindistanlı dünyadakı pis əməlləri belə boykot etmək qərarına gəlib. Qohumların və onu tanıyanların israrına baxmayaraq, 40 yaşlı sakin boykot qərarından imtina etməyib. Rama bildirib ki, qadınlara və heyvanlara qarşı zülmə səssiz qalmaq istəməyib. Hindistanlı keçmişdəki dini inanca əsaslanaraq etirazını bu üsulla bildirmək qərarına gəlib. Həkimlər 22 ildir çimməyən Ramanı müayinə edəndə təəccüblənib. Onun səhhətində narahatlıq yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.