Xəbər verdiyimiz kimi, UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsində "Dinamo"ya uduzan (1:2) "Fənərbağça" azarkeşləri rəqin komandanı qıcıqlandırmaq üçün Putin şüarını səsləndiriblər.

Metbuat.az "NTV Spor"a istinadən xəbər verir ki, UEFA-nın "sarı-lacivərtlər"ə verəcəyi cəza bəlli olub. Belə ki, "Fənərbağça" avrokuboklarda oynayacağı ev matçlarında 10 000 yeri boş buraxmalıdır. Həmçinin klubu pul cəzası da gözləyir.

Məlumata görə, UEFA bu qərarının qısa müddətdə açıqlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.