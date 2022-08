“Kreml Qarabağda vəziyyətin gərginləşməsindən narahatdır”.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov danışıb:

“Tərəfləri təmkinli olmağa, ən əsası məlum üçtərəfli sənədlərin bütün müddəalarına əməl etməyə çağırırıq”, - Kreml rəsmisi bildirib.

Gülər Seymurqızı

