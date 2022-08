Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə operativ müşavirə keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov məlumat verib. O bildirib ki, müşavirədə Qarabağda vəziyyətin kəskinləşməsini müzakirə edilib:

“Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin kəskinləşməsi ilə bağlı vəziyyət müzakirə olunub. Üçtərəfli sazişin bütün müddəalarının təcili həyata keçirilməsinin zəruriliyi vurğulanıb”, - o qeyd edib.

Gülər Seymurqızı

