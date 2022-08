UEFA Super Kuboku və Çempionlar Liqasının gələn mövsümündən ofsayd texnologiyası sistemindən istifadə ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni sistem oyunçunun 29 fərqli bədən nöqtəsini izləyə biləcək.

Ofsayd müəyyən edildiyi halda isə VAR-a xəbərdarlıq göndəriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.