Bakıda betonqarışdıran maşın aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə metronun "20 Yanvar" stansiyasının yaxınlığında baş verib. Hərəkətdə olan betonqarışdıran maşın hərəkət zamanı aşıb. Nəticədə beton yola dağılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

