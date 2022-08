Rusiya Ukraynanın Toretsk vilayətində avtobus dayanacağına zərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ilk məlumatlara görə, 8 nəfər ölüb. Çox sayda yaralı var.

Həmçinin yaxınlıqda yerləşən kilsəyə də ziyan dəyib, 1 rahib yaralanıb.

