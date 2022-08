Səfər Mehdiyevin qaynı və bacısı oğlu İŞDƏN ÇIXARILDI

Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədri Səfər Mehdiyevin yaxın qohumları işdən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Unikal.org-un əldə etdiyi məlumata görə, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri vəzifəsini müvəqqəti icra edən gömrük xidməti general-leytenantı Şahin Bağırovun əmri ilə "Azərterminalkompleks" İstehsalat Birliyinin rəis müavini Zeynal Tarquluyev və Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük idarəsinin şöbə rəisi Rəfail Niftəliyev vəzifəsindən azad edilib.

Qeyd edək ki, Zeynal Tarquluyev Səfər Mehdiyevin qaynı, Rəfail Niftəliyev isə baldızı oğludur.

