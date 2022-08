Bu gün Türkiyə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə Ali Hərbi Şuranın iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müzakirələr bağlı qapılar arxasında bir saata yaxın davam edib.

Lakin iclasda diqqətçəkən məqamın Türkiyə liderinin masasındakı qələmlərin Azərbaycanın dövlət bayrağının rəngində olmasıdır.

