Müğənni Xatirə İslam paylaşımı ilə müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, ad gününü qeyd edən sənətçi fotosunu yayımlayaraq bunları əlavə edib:

"Həmişə deyirdim kaş tez qocalardım. Oxuduğum tədbirlərdə heç kim məni ərinə qısqanmazdı. Yaşlansam qadınlar da məni seçərdi, təki işim yaxşı getsin. Niyyətin hara, mənzilin də ora, deyiblər. Qocalıq başlayır".

Qeyd edək ki, X.İslamın 41 yaşı tamam olub.

