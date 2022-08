Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi Londondakı insidenti pisləyib

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycanın Londondakı səfirliyində dünən baş verən insidentlə bağlı açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfirliyin açıqlamasında qeyd olunub:

"Böyük Britaniya Azərbaycanın Londondakı səfirliyinə daxil olan etirazçıların hərəkətlərini pisləyir və hal-hazırda bu məsələ ilə bağlı hərtərəfli araşdırma aparır. Polis binanın içərisindəki səfirliyin əməkdaşlarını təhlükəsiz şəkildə təxliyə edib, daha sonra etirazçıları oradan uzaqlaşdırıb. 8 nəfər həbs edilib. Böyük Britaniya ölkədəki diplomatik nümayəndəliklərin qorunmasına zəmanət vermək öhdəliyinə ciddi yanaşır və polis müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsini təmin etmək üçün Azərbaycan Səfirliyi ilə əlaqə saxlayır".

