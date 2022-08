Anqolada inanılmaz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mədən ərazisində qazıntı işi aparan fəhlə, almaz tapıb. Məlumata görə, fəhlənin tapdığı çəhrayı almaz olduqca nadir tapıntıdır. Sonuncu dəfə belə almaz 300 il əvvəl tapılıb. Almazın çəkisi 17 karatdır. Məlumata görə, bu tarixin öz növünə görə ən böyük 5-ci almazıdır. Almaz hərrac yolu ilə satılacaq. Fəhlələr bu tapıntını böyük sevinclə qarşılayıb.

