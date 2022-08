Bu gün Tovuzda hərbi hissədə qətlə yetirilən əsgər Pünhan Ağamirov Xaçmaz rayonunun Yergüc kəndində doğulub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Pünhan evin tək oğul övladı olub, onun iki bacısı var.

Gülər Seymurqızı

