"Fənərbaxça"dan ŞOK TRANSFER həmləsi: İspaniyadan hücumçu gətirir - FOTO

Klubdakı hücumçuların məhsuldarlığından razı qalmayan “Fənərbaxça”nın baş məşqçisi Jorje Jesus yeni futbolçu tələb edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş məşqçinin təlimatından sonra klub rəhbərliyi “Valensia”nın futbolçusu Maksi Qomezlə danışıqlara başlayıb. Məlumata görə, “Valensia”nın planlarında yer almayan təcrübəli hücumçu Türkiyəyə gəlməyə etiraz etməyib. İtaliyalı futbol jurnalisti Nikola Skiranın sözlərinə görə, 25 yaşlı hücumçu ilə danışıqlar müsbət olub. Lakin futbolçunun məvacibi və transfer məbləği hələlik razılaşdırılmayıb.

