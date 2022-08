Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidməti “Dini ekstremizm nədir?” adlı videoçarx hazırlayıb.

Metbuat.az Baş Prokurorluğa istinadən xəbər verir ki, Xidmət tərəfindən hazırlanmış videoçarxda “Dini ekstremizm nədir?” sualına vətəndaşlarımıza cavab verilib.

