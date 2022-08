“Sanksiyalara və Rusiya əleyhinə digər hərəkətlərinə görə Fransa hazırda Rusiyaya dost ölkə deyil”.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov iki ölkə arasındakı münasibətlərlə bağlı sualı cavablandırarkən deyib.

“Fransa Parisin ölkəmizə qarşı fəaliyyətlərinə görə dost olmayan dövlətdir”, - deyə Kreml rəsmisi bildirib.

