Noyabrda Belçikadan Azərbaycana ticarət missiyası təşkil olunacaq

Bu ilin noyabr ayında Belçikadan Azərbaycana ticarət missiyasının təşkil edilməsi nəzərdə tutulur.

Metbuat.az İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu məsələ nazirin I müavini Elnur Əliyevin Belçikanın Azərbaycandakı səfiri Mişel Pitermans ilə görüşündə müzakirə edilib.

E.Əliyev Azərbaycanın Avropa İttifaqı ölkələri, o cümlədən Belçika Krallığı ilə əlaqələrinin inkişaf etdiyini vurğulayıb, qarşılıqlı rəsmi səfərlərin, aparılan danışıqların iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsində mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edib, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri, o cümlədən, əczaçılıq sənayesi, kənd təsərrüfatı üzrə əməkdaşlığın gücləndirilməsi, Belçika şirkətlərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə “yaşıl” enerji layihələrində, habelə, Ələt Azad İqtisadi Zonasında, “Araz Vadisi İqtisadi Zonası” və Ağdam sənaye parklarında iştirakı üçün imkanların olduğunu diqqətə çatdırıb.

Səfir ölkəsinin Azərbaycanla əlaqələrin inkişafına önəm verdiyini bildirib, yeni əməkdaşlıq sahələri, birgə təşəbbüslərin reallaşdırılması potensialı barədə fikirlərini bölüşüb.

