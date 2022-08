Ukrayna ordusu İzyum yaxınlığındakı Dibrovnoe kəndini ruslardan azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Xolodnıy Yar” 93-cü əlahiddə mexanikləşdirilmiş briqadası məlumat verib.

“Xolodnıy Yar” 93-cü əlahiddə mexanikləşdirilmiş briqadasının döyüşçüləri İzyum istiqamətində irəliləməyə davam edirlər. Briqada düşməni Dibrovnoe kəndindən çıxarıb və cəbhə xətti boyu irəliləyib”, - məlumatda qeyd olunub.

