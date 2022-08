"Bölmələrimiz tərəfindən ərazidə aparılan dəqiqləşdirmələr nəticəsində Buzdux dağı və ətrafındakı yüksəkliklər Azərbaycan Ordusunun nəzarəti altına keçib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinidən bildirilib.

