Bu gün Şuşada keçirilməsi nəzərdə tutulan Qala konsert təxirə salınıb.

Bu barədə Metbuat.az Azərbaycan Dövlət Televiziyasına istinadən xəbər verir.

“Şəhidlərimizin ruhuna hörmət olaraq, VIII “Muğam” Televiziya müsabiqəsinin qala konserti başqa tarixə keçirilib. Allah Şəhidlərimizə rəhmət eləsin”, – məlumatda deyilir.

