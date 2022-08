FHN əməkdaşı qəza törətdi: Qardaşı arvadı öldü

Ötən gün ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Oxu.Az-a istinadən xəbər verir ki, avqustun 5-i saat 12:00 radələrində Ələt-Astara yolunun 12-ci kilometrliyində 1985-ci il təvəllüdlü E.Ağayev idarə etdiyi “Nissan” markalı maşını aşırıb.

Avtomobilin içərisində olan sərnişinlərdən biri, sürücünün qardaşı arvadı, 1988-ci ilə təvəllüdlü A.Ağayeva hadisə yerində ölüb.

Özü və qardaşı oğlu 2007-ci ilə təvəllüdlü Ə.Ağayev yaxınlıqdakı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, sürücü E.Ağayev Cəlilabad Rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Bölməsində çalışır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.