Azərbaycan Ordusunun Laçın rayonunda tapşırıq yerinə yetirərkən üzərinə qaya parçası düşməsi nəticəsində şəhid olan hərbi qulluqçusu Ağstafada dəfn edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2002-ci il təvəllüdlü Əliyev Tahir Çingiz oğluna Ağstafanın Xətai kəndində vida mərasimi keçirilib.

Mərasimdə şəhidin Azərbaycan bayrağı bükülmüş cənazəsi böyük izdihamla qarşılanıb

