Bakıda oğurluq anı kamerala tuş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə oğurluq edən şəxs əvvəlcə “VAZ-2106” markalı avtomobilin pəncərəsindən əlini salaraq maşının qapısını açır. Daha sonra isə avtomobildə olan maqnitofonu sökərək ərazidən uzaqlaşır.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

