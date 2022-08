"Qarabağ"ın rəqibində oyun öncəsi ayrılıq

"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki rəqibi "Ferentsvaroş" (Macarıstan) futbolçusu Aleksandr Zubkovla yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. 26 yaşlı yarımmüdafiəçi karyerasını Donetsk "Şaxtyor"unda davam etdirəcək. Onunla 5 illik müqavilə imzalanıb.



Ukrayna millisinin də üzvü olan Aleksandr 2020-ci ildən "Ferenstvaroş"da oynayıdı.



Qeyd edək ki, "Qarabağ" mərhələnin ilk oyununda Bakıda "Ferentsvaroş"la heç-heçə edib - 1:1. Bu komandalar arasında avqustun 9-da "Qroupama Arena"da oynanılacaq cavab görüşü Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.