"Sabah"ın baş məşqçisi şikayət etdi: "Bu, kimə lazımdır?"

“Sabah”ın rusiyalı baş məşqçisi Murad Musayev "Matc TV" kanalına açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rusiyalı mütəxəssis VAR-a qarşı olsa da, bunun Azərbaycanda tətbiqinin əleyhinə olmadığını söyləyib:

“Epizodların təkrarları 4-5 dəqiqə çəkir. Bu kimə lazımdır? Bu sistem barədə hakimlikdən iki dəfə çox danışılır. Çünki epizodları istədikləri kimi yozurlar. Azərbaycanda yarım il idi VAR-sız köhnə gözəl futbol var idi, sevinirdim. Sonra bizi yığıb bildirdilər ki, bu sistemi tətbiq edirlər. Dedim ki, əgər VAR Rusiyadakı kimidirsə, onsuz oynamağa hazır olmağın əleyhinəyəm. Nəticəyə təsir edən çoxlu səhvlərə baxmayaraq, VAR-la daha yaxşı nəticə əldə edə bilərdik”.

Gənc çalışdırıcı yay fasiləsində keçirdikləri yoxlama görüşlərində bu sistemin sınaqdan çıxarıldığını vurğulayıb: “İki yoxlama oyunumuz oldu, orada epizodlara hamı tam aydın və tez baxdı. Əgər hər şey belə qalsa, heç bir problem yoxdur, mən bunun tərəfdarıyam”.

Qeyd edək ki, “Sabah” Premyer Liqanın I turunda avqustun 7-də “Sumqayıt”la qarşılaşacaq.

