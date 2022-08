Babadağda həlak olan şəxsin meyiti hələ də çıxarılmayıb - AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, İsmayıllı rayonunun Təzəkənd kəndindən 4 nəfər Babadağa ziyarətə getmək istəyiblər. Lakin yağışlı hava şəraitindən onlar dağda köməksiz vəziyyətdə qalıblar. 3 nəfər - Xudaverdiyev Niyyət, Xudaverdiyev Ağa və qardaşı Xudaverdiyev Emil sağ tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil veriliblər. Palçıqlı yol səbəbindən dərəyə düşərək həlak olan Məmmədov Mübariz Əliağa oğlunun isə meyiti tapılıb.

Metbuat.az-a həlak olan şəxsin qardaşı Fərhad Məmmədov bildirib ki, meyit hələ çıxarılmayıb. Qardaşı meyitin tapılması üçün hadisə baş verən zaman birlikdə olan digər 3 şəxsin də axtarışa cəlb olunmasını istəyir.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, hazırda həlak olan şəxsin meyitinin yeri müəyyən edilib, çıxarılması üzrə tədbirlər görülür:

"Məmmədov Mübariz Əliağa oğlunun yeri müəyyən edilib. Hazırda cəsədin mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidən çıxarılması işlər aparılır. Nəticəsi barədə məlumat veriləcək".

Gülər Seymurqızı

