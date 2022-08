Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Rusiyada baş verib. Belə ki, hərəkətdə olan avtomobilin pəncərəsindən çölə çıxaraq rəqs edən qız, yıxılaraq asfalta çırpılıb. Arxadan gələn avtomobillərin hadisəyə tez reaksiyası olmasaydı bəlkə də qız maşınların altında qalardı.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.